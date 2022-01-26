 

Ракова заявила о доминировании «омикрона» в Москве

26.01.2022, 16:18, Новости дня
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На штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24».

«В Москве растет заболеваемость коронавирусной инфекцией, мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам ростам. <…> На сегодняшний день этот штамм [«омикрон»] уже уверенно доминирует в Москве. По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», – передает ее слова ТАСС.

Ранее  стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.



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