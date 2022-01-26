 

В ДНР назвали необходимые для защиты от украинской агрессии вооружения

26.01.2022, 16:18, Новости дня
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«В первую очередь республика нуждается в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять украинским беспилотникам», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Так он отреагировал на призыв российского сенатора Андрея Турчака поставить вооружения республикам Донбасса.

«В ДНР и ЛНР в качестве паритета на каждый прибывший на Украину самолет из США или Великобритании нужно поставлять по одному эшелону оружия. Мы больше всего нуждаемся в системах ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки украинских беспилотников, которые безнаказанно сбрасывают периодически самодельные взрывные устройства на наши укрепления, на наших солдат в окопах», – говорит депутат Народного совета – парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский. 

Политик добавил, что в Донецке приветствуют инициативу первого зампреда Совфеда, главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который призвал в среду поставить оружие в ДНР и ЛНР. «Мы понимаем, какую политическую силу представляет Турчак. Мы надеемся на то, что все эти предложения будут поддержаны руководством Российской Федерации», – добавил Бердичевский.

По словам Турчака, «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Турчак подчеркнул, что представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании. «В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.

Накануне на Украину прибыла из США третья партия летального оружия общей стоимостью 200 млн долларов. Предыдущая поставка была осуществлена в конце прошлой недели. В минувшую субботу Украина получила от США в том числе боеприпасы общим весом более 90 тонн. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов.

Ранее посольство РФ в Лондоне предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта. По информации МИД России, только за последние несколько дней Британия передала Украине порядка 460 тонн вооружений.



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