 

Военные ЛНР рассказали, чем обернется возобновление конфликта в Донбассе

26.01.2022, 16:18, Новости дня
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Вооруженные силы Украины попытаются окружить Луганск, как в 2014 году, если возобновится конфликт в Донбассе, сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска, и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также путей сообщения между ДНР и ЛНР в районе Дебальцево», – передает его слова ТАСС.

Народная милиции ЛНР подготовила контрмеры на случай наступления украинских силовиков.

«Призываю Вооруженные силы Украины отказаться от заведомо безуспешных агрессивных намерений, жертвами которых станут не только военнослужащие с обеих сторон, но также и мирные жители Донбасса», – сказал Лещенко.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии.



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