 

Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами горячей линии психологической помощи

26.01.2022, 16:14, Разное
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Рабочие будни королевских особ продолжаются. На прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Музей подкидышей в Лондоне и Общественную больницу Клитеро в Ланкашире, а сегодня Кейт Миддлтон встретилась с добровольцами проекта Shout, который она запустила вместе с мужем герцогом Кембриджским, а также с Меган Маркл и принцем Гарри в 2019 году. 

Кейт поблагодарила волонтеров горячей линии психологической помощи Shout, отметив, что благодаря их усилиям в Великобритании поддерживается ментальное здоровье. В свою очередь работники Shout рассказали герцогине, что с начала пандемии коронавируса платформу стали использовать на 140% больше, а потому и волонтеров с каждым днем требуется все больше. Также герцогиня встретилась с теми, кто занимается сбором средств для Shout, в том числе с 13-летним Лео Стрит, который собрал более 8000 фунтов стерлингов в 2021 году. 

Для выхода в свет Кейт, которая в начале января отметила сорокалетие, выбрала платье-рубашку болотного цвета с анималистическим принтом бренда Derek Lam 10 Crosby за 159 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей), остроносые черные замшевые сапоги и в тон им пояс. 

С момента своего запуска Shout провел более 1 000 000 бесед с людьми, которые встревожены, подавлены, подавлены, склонны к суициду и нуждаются в немедленной поддержке. Компания Heads Together, в рамках которой был запущен этот проект, была основана Уильямом, Гарри и Кейт еще в 2016 году. Чуть позже к ней присоединилась Меган Маркл. В разработке Shout также принимала участие американская компания Crisis Text Line. По словам принца Уильяма, это стало возможным благодаря большому вложению королевского фонда – он выделил на инициативу 3 миллиона фунтов.

Горячая линия работает 24/7 и соединяет людей с обученными волонтерами, которые помогут им выйти из состояния кризиса, чтобы потом уже предоставить долгосрочную помощь в решении проблемы. Общение с волонтером происходит в чате, это анонимно и безопасно. Вы можете обратиться за советом из любого места: дома, школы, работы или транспорта, – рассказывал о проекте в видеообращении принц Уильям в 2019 году.



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