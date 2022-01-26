С 1 июля часть полномочий ГИБДД передадут ППС

В связи с резко возросшей нагрузкой на сотрудников ГИБДД, связанной с увеличением числа штрафов, зафиксированных средствами объективного контроля, часть их полномочий будет передана сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС).

Им разрешат иметь полосатый жезл для остановки и проверки транспортных средств, а также выписывать административные протоколы за нарушение ПДД. Полицейские получат право фиксировать превышение скорости, проверить наличие полиса ОСАГО, подлинность водительских прав, измерять наличие алкоголя в крови и другие нарушения.

У ГИБДД останутся функции регистрации и перерегистрации транспортных средств, приёма экзаменов на получение водительского удостоверения, оформление ДТП и другие.

Действовать новый порядок будет с 1 июля 2022 года, сообщили в МВД.

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