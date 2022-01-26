 

С 1 июля часть полномочий ГИБДД передадут ППС

26.01.2022, 16:11, Разное
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В связи с резко возросшей нагрузкой на сотрудников ГИБДД, связанной с увеличением числа штрафов, зафиксированных средствами объективного контроля, часть их полномочий будет передана сотрудникам патрульно-постовой службы (ППС). 

Им разрешат иметь полосатый жезл для остановки и проверки транспортных средств, а также выписывать административные протоколы за нарушение ПДД. Полицейские получат право фиксировать превышение скорости, проверить наличие полиса ОСАГО, подлинность водительских прав, измерять наличие алкоголя в крови и другие нарушения. 

У ГИБДД останутся функции регистрации и перерегистрации транспортных средств, приёма экзаменов на получение водительского удостоверения, оформление ДТП и другие.

Действовать новый порядок будет с 1 июля 2022 года, сообщили в МВД. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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