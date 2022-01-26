В центре Афин произошел взрыв в жилом доме, пострадали люди
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В результатае взрыва и возникшего после него пожара пострадали три челочека. Взрывной волной выбило стекла в зданиях на расстоянии 200 м, повреждены автомобили.
По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа, которую устранили, сообщило Athens 24.
Взрыв произошел на жилом этаже здания. Часть квартир в доме готовится к сдаче в аренду. На других этажах расположены офисы, которые пустовали.
Проспект Сингру, где находится пострадавший дом, закрыт.
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