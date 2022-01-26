 

Рада установила единый минимальный размер алиментов для родителей и родственников

26.01.2022, 16:06, Новости дня
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Документ поддержали 299 народных депутатов.

Согласно текста законопроекта, совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка, должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2017 году законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на должное содержание путем усовершенствования порядка взыскания алиментов” было увеличено минимальный размер алиментов с 30% от прожиточного минимума до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для алиментных обязательств родителей по отношению к детям. В то же время детям, имеющим право на получение алиментов из других членов семьи и родственников, оставили 30% от прожиточного минимума.

Инфографика: sluga-narodu.com

Таким образом, по мнению инициаторов законопроекта, была допущена “дискриминация детей в разных видах алиментных обязательств”.

“Он [законопроект] разработан для установления единого минимального размера алиментов для детей, независимо от того, с каких субъектов они взимаются, и тем самым обеспечит стабильность семейного законодательства Украины”, – написал в Facebook соавтор законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Владимир Ватрас.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1370704040054745&id=100013454858348

Также документ закрепляет размер временной госпомощи детям на уровне 50% прожиточного минимума, если место жительства или пребывания их родителей неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка.

Контекст:

Прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет в Украине составляет 2 100 грн. С 1 июля он вырастет до 2 201 грн, а с 1 декабря — до 2 272 грн.

В то же время прожиточный минимум для детей от шести до 18-ти лет составляет 2 618 грн. С 1 июля ожидается его повышение до 2 744 грн, с 1 декабря — до 2 833 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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