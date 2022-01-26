Диетолог Фус назвала неправильное питание главной причиной заболевания суставов

Неправильное питание в большинстве случаев приводит к тому, что у человека появляются проблемы с суставами. Такого мнения придерживается врач-диетолог Светлана Фус.

Специалист порекомендовала пересмотреть рацион, чтобы избежать развития болезней суставов. Для этого важно включить в повседневный рацион продукты, содержащие кальций. Если наблюдается дефицит данного элемента, то организм высасывает вещество из костной ткани. Как следствие, у человека развивается остеопороз.

Доступным источником кальция являются молочные продукты. Однако такой пищи должно быть в меру. Кальций содержится в крупах, овощах, рыбе и мясе. Также в организм должны поступать витамины С, D, магний, фосфор. В связи с этим нужно включить в рацион говяжью печень, грибы, курицу, чеснок, яйца, сливочное масло, грибы, пишет портал Newinform.