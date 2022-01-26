Проклова рассказала, кого из бывших мужей любит до сих пор

Актриса Елена Проклова рассказала, кого из своих бывших мужей до сих пор любит. У нее присутствуют чувства к бизнесмену Андрею Тришину. С ним артистка развелась в 2015 году.

Несмотря на то, что у отношений Проклова и Тришина нет официального статуса, экс-супруги продолжают жить вместе. Актриса признается, что любит бизнесмена. После развода их отношения стали более доверительными и честными, также сохранилась страсть. Проклова и Тришин приняли решение жить в одном доме и дальше. Сейчас они строят жилье в Сочи.

Деньги в стройку вкладывает бывший муж. Он решает все вопросы, связанные с ремонтными работами. Для самой Прокловой этот дом очень важен. К слову, в Сочи у актрисы театра и кино уже есть квартира. Эта недвижимость была приобретена для того, чтобы было где остановиться на морском побережье. Со временем Проклова осознала, что ей хотелось бы не постоянной основе жить в Сочи.

Актриса не переживает по поводу своих трех разводов. Она считает, что расставание и взросление детей очередной этап, который нужно пережить. В целом не стоит зацикливаться на этих моментах, поскольку в жизни ей множество позитивных вещей, пишет портал «Глобал.МСК».