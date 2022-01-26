Fox News – от новых антироссийских санкций выиграет только Китай

Новые санкции, предложенные Белым домом, толкнут Россию к постоянному альянсу с Китаем, что в долгосрочной перспективе угрожает статусу доллара как мировой резервной валюты, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, по его словам, вашингтонская элита даже не задумывается о таких вещах, ведь угрожать Москве — это так приятно!

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Когда несменяемая вашингтонская элита толкает нас к войне с Россией, кому это выгодно? Этим вопросом мы задаёмся недостаточно часто. Очевидно, что не Соединённым Штатам. Это ясно всякому, кто задумается хоть на секунду. На самом деле, это настолько вопиюще очевидно, что люди, толкающие нас к этой войне, тотчас заклеймят вас изменником, если вы на это укажете. Они предают интересы страны, а изменник почему-то вы! «Границы Украины священны, а защищать наши границы — это расизм! Заткнись, приспешник Путина!»



Но погодите-ка! Почему принять сторону РФ — это предательство, а принять сторону Украины — это патриотично? Обе страны нам чужие, им нет дела до Соединённых Штатов. Как-то странно… Всё это — абсурдный спектакль, но, в конечном итоге, никаких других доводов у них нет.

Правда такова, что Украина не имеет стратегического значения для США, ни один разумный человек не мог бы оправдать войну с Россией из-за Украины. Никто не думает, что подобная война сделает Америку более защищённой, более сильной или процветающей.

Вы обращали внимание на нашу экономику в последнее время? Если вы не заметили, у нас опасный уровень инфляции, неразбериха на рынке труда, крайне хаотичное шатание на финансовых рынках. Решим ли мы какие-то из этих проблем, вступив в конфликт в Восточной Европе? Конечно, нет. Только усугубим. Если неоконсерваторов не приструнить, причём немедленно, американцы станут гораздо беднее.

Почему же они это делают? Сложный вопрос. Высокомерие, тупость, ущербная психология нашего руководства, масштабные лоббистские кампании украинских политиков и американских оборонных подрядчиков — все эти факторы играют свою роль. Не бывает трагедий с одной-единственной причиной. Но совсем несложно ответить, кому выгоден наш конфликт с Россией. Он выгоден Китаю. Точка.

Китайское правительство — здесь единственный бесспорный победитель. Мы можем привести вам множество примеров, чтобы проиллюстрировать это. Но рассмотрим новые экономические санкции против России, предложенные Белым домом.

Администрация Байдена может прибегнуть к так называемому правилу об иностранных товарах прямого назначения, чтобы перекрыть поставки полупроводников, созданных с помощью американских технологий, в Россию. По оптимистичным прогнозам The Washington Post, это «может лишить российских граждан некоторых смартфонов, планшетов и игровых приставок». Итак, нам говорят, что лишить этого российских граждан — хорошо, потому что российские граждане плохие. Ладно.

Но каковы же долгосрочные последствия для нас? У русских всё равно будут смартфоны, просто они получат эти компоненты откуда-то ещё. То есть из Китая. Китайцы уже пообещали помочь. И они всячески заинтересованы в том, чтобы исполнить своё обещание. Другими словами, администрация Байдена преуспеет в том, чтобы подтолкнуть двух наших главных мировых соперников ещё ближе к постоянному альянсу друг с другом.

Чем это поможет Америке? Да ничем. В долгосрочной перспективе это опасно, и не только в военном отношении. Единственная причина, по которой США могут вводить международные санкции, заключается в том, что доллар США — мировая резервная валюта. РФ и Китаю это, конечно же, не нравится. Предположим, они убедят другие мировые державы в том, что Соединённые Штаты злоупотребляют своей монополией на валютный контроль. «Если они поступают так с нами, то и с вами могут поступить так же», — скажут они. И тогда другие страны решат отказаться от доллара США в пользу новой валюты. Что тогда будет с нами?

Внезапно окажется, что Соединённые Штаты больше не могут поддерживать экономику, основанную на долгах. Мы обнищаем сразу же, в одночасье! Думал ли об этом хоть кто-нибудь в Вашингтоне? По-видимому, нет. Вводя «новые, жёсткие санкции» каждые несколько месяцев, они подкармливают своё моральное тщеславие. Это даёт им почувствовать себя хорошими людьми. Что за дураки!

В этом, кстати, участвуют обе партии. Красоваться на телевидении, разглагольствуя о санкциях, гораздо легче, чем улучшать жизнь людей в собственной стране. Вот они и красуются. Послушайте, как сенатор-республиканец от Айовы Джони Эрнст уверяет вас, что защита священных границ Украины намного важнее, чем, к примеру, спасение американцев в Де-Мойне от передозировки наркотиков.

ДЖОНИ ЭРНСТ, сенатор США: Нам сейчас надо ввести наконец санкции против России. Нам надо показать им, что мы настроены серьёзно и что, если они вторгнутся, Украина сможет на нас рассчитывать. Конечно же, нам надо позаботиться о том, чтобы у Украины было всё для обороны, а также столько летальной помощи, сколько мы можем сейчас ей предоставить.



Вот такие у нас лидеры. Полные невежды, которые только повторяют заученные фразы. Было бы хорошо, если бы кто-то из журналистов — в конце концов, это их работа — задал в этой связи очевидный вопрос: «Сенатор Эрнст, по какой именно причине вы считаете, что нам так необходимо отправлять больше летальной помощи на Украину и, цитирую, «ввести наконец новые санкции против России»? Почему?» Как бы она ответила на этот вопрос? Мы никогда этого не узнаем, потому что никто в СМИ её никогда об этом не спросит.

Репортёры — самые тугодумные из стадных животных. Если другие ребята говорят, что идея хороша, журналисты исходят из того, что так и есть на самом деле. Они относятся так ко всему, особенно к вооружённым конфликтам. Самая долгая война в истории Америки закончилась совсем недавно, этой осенью, когда мы ушли из Афганистана. Новый консенсус в Вашингтоне: «Нам нужна новая война, прямо сейчас!» И эта точка зрения особенно доминирует в теленовостях.

Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.