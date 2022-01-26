 

Кадыров уточнил, что годовой бюджет Чечни составляет 375 млрд рублей

26.01.2022, 15:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее он заявил, что «Россия за год тратит за 300 млрд денег» на содержание республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил в своем телеграм-канале, что годовой бюджет Чечни составляет 375 млрд рублей. Ранее он заявил в прямом эфире с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым, что «Россия за год тратит за 300 млрд денег» на содержание республики, а «без помощи федерального бюджета Чечня не продержалась бы и трех месяцев».

«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики.

Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик,

как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным», — написал Кадыров. Глава Чечни также прикрепил к сообщению файл с информацией о кассовом исполнении бюджета РФ на территории Чечни за 2021 год.

«Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. <…> Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — уточнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы тоже не можем в это поверить»

Заявление редакции «Новой газеты»

По данным Минфина, в прошлом году федеральные власти выделили более 718 млрд рублей на дотации регионам — в тройку крупнейших получателей вошли Дагестан, Якутия и Камчатка. Чечня стала четвертой по объему полученных дотаций и получила 33,5 млрд рублей, что примерно в десять раз меньше, чем озвученная Кадыровым цифра.

Кроме того, в своей публикации глава Чечни подчеркнул, что он «не академик», хотя статусом академика Российской академии естественных наук (РАЕН) он обладает с 2006 года — за «деятельность по восстановлению мира в Чечне». Президент РАЕН Олег Кузнецов объяснил, что на самом деле Кадыров является почетным членом академии, что не считается академическим званием.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Вирусолог из Уханя предупредила о развитии новых видов коронавируса

30.10 / Эрдогана проверят на причастность к поджогу собора Парижской богоматери

08.05 / Исследователь связал смерть Наполеона с его любовью к парфюму

06.08 / Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

20.05 / Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона “Новое Знание” превысило 5 млн

17.10 / В США ученые разработали тест для выявления и лечения опасных опухолей

26.01 / Тельцам будет комфортно в знакомой обстановке, Весам – в многолюдном месте: как спланировать первое свидание, исходя из знака зодиака партнера

07.10 / “А у меня съемки летят”: Кристина Асмус рассказала о причинах неожиданной сыпи на теле

18.12 / Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов

28.09 / Хворь на выдумки хитра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика