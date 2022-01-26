Кадыров уточнил, что годовой бюджет Чечни составляет 375 млрд рублей

Ранее он заявил, что «Россия за год тратит за 300 млрд денег» на содержание республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил в своем телеграм-канале, что годовой бюджет Чечни составляет 375 млрд рублей. Ранее он заявил в прямом эфире с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым, что «Россия за год тратит за 300 млрд денег» на содержание республики, а «без помощи федерального бюджета Чечня не продержалась бы и трех месяцев».

«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики.

Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик,

как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным», — написал Кадыров. Глава Чечни также прикрепил к сообщению файл с информацией о кассовом исполнении бюджета РФ на территории Чечни за 2021 год.

«Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. <…> Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», — уточнил он.

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По данным Минфина, в прошлом году федеральные власти выделили более 718 млрд рублей на дотации регионам — в тройку крупнейших получателей вошли Дагестан, Якутия и Камчатка. Чечня стала четвертой по объему полученных дотаций и получила 33,5 млрд рублей, что примерно в десять раз меньше, чем озвученная Кадыровым цифра.

Кроме того, в своей публикации глава Чечни подчеркнул, что он «не академик», хотя статусом академика Российской академии естественных наук (РАЕН) он обладает с 2006 года — за «деятельность по восстановлению мира в Чечне». Президент РАЕН Олег Кузнецов объяснил, что на самом деле Кадыров является почетным членом академии, что не считается академическим званием.

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