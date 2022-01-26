Японцы создали компьютерную мышь для управления ногой

Новая компьютерная мышка Crazy Small Wheel, представленная в японской компании Cooyoo, предназначена специально для людей с ограниченными физическими возможностями. А именно, для тех, кто по тем или иным причинам не может пользоваться руками.

В переводе название периферийного устройства звучит как «безумно маленькое колесо». Управлять им можно при помощи ноги.

При этом в мышке осталась функция прокручивание колесиком. И, конечно же, остался щелчок, без которого мышь становится вообще бесполезной. По словам разработчиков, их устройство совместимо со всеми популярными операционными системами, в том числе с Android и Linux. Базовая цена такой мышки составляет 27 американских долларов.