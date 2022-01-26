Лавров: Запад находится в военном угаре, говоря о санкциях из-за Украины

Россия видит, что Запад находится в военном угаре, говоря о том, что «накажет» Россию за якобы планируемое нападение на Украину, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насчет санкций, мы видим, что наши западные коллеги без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, вы нападете, мы накажем, спасем Украину, мало не покажется», – цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности.

«Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава дипведомства.

По словам Лаврова, Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация.

Также он заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

По его словам, Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы не будет размещать боевые подразделения на Украине.