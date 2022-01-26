 

Американцу дали пять суток ареста за дебош в Воронеже

26.01.2022, 15:37, Новости дня
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Гражданину США Роберту Гилману, в отношении которого в Воронеже возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, назначено пять суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве и нарушении правил пребывания в России.

«Ему было назначено 5 суток ареста. На это в Воронежский областной суд им подана апелляционная жалоба», – сообщила ТАСС представитель Центрального районного суда в Воронеже.

17 января Гилмана доставили в дежурную часть полиции в Воронеже. Он был в состоянии алкогольного опьянения и нарушал порядок в поезде, а затем несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении Гилмана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В суде сообщили, что в отношении Гилмана в суде были рассмотрены административные дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Суд назначил наказание в виде 5 суток административного ареста. 25 января американец был снова арестован на 2 месяца по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского.



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