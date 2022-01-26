В Москве начались клинические исследования назальной вакцины от COVID

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26.01.2022, 15:37, Новости дня
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Исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сертификат о вакцинации и денежное вознаграждение получат около 400 участников.

«Сеченовский университет продолжает набор добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Разработчик – НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования – 26 января 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Эксперты уточнили, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций. Способ введения у нее проще, так как нет необходимости в дополнительном оборудовании.

Активная фаза исследования рассчитана на 180 дней. Примут участие 400 человек, которые получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение. 



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