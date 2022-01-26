Премьера фильма “Я – Златан”: Дана Борисова с дочерью, Родион Газманов, Сергей Игнашевич и другие зрители

В четверг, 27 января, во всероссийский прокат выходит не только душераздирающая драма “Один на один”, но и спортивный байопик “Я – Златан”. Закрытый показ ленты состоялся вчера в кинотеатре “Формула Кино”. Посмотреть фильм пришли спортсмены – футболист Сергей Игнашевич, чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, фигурист Александр Энберт – и спортивные журналисты – комментатор Виктор Гусев и спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе. Также среди гостей были отечественные селебрити: Мария Голубкина, Дана Борисова, Александр Носик, Борис Дергачев, Яна Крайнова, Алиса Вокс, Родион Газманов и другие.

Родион Газманов Сергей Игнашевич с семьей Яна Крайнова

Сюжет картины рассказывает о жизни одного из самых известных футболистов мира – Златана Ибрагимовича, а именно о начале карьеры будущей звезды и его пути на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов.

Фильм хороший. Я бы порекомендовал его к просмотру не только детям, но и родителям. Пример Златана показывает, что сложные периоды жизни позволяют стать упрямым человеком и добиваться высот. У меня достаточно непростая судьба и детство тоже было непростое, поэтому я прекрасно понимаю чувства Златана. И мне понятно, почему он добился всего, – поделился впечатлениями после просмотра Сергей Игнашевич.

В широкий прокат байопик “Я – Златан” выйдет 27 января.

Дана Борисова с дочерью Виктор Гусев с женой Артур Далалоян с семьей Алиса Вокс Александр Энберт с женой Александр Носик Марат Башаров с сыном Марина Голубкина