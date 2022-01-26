5 причин смотреть сериал “Ресторан по понятиям” с Владимиром Вдовиченковым и Дмитрием Дюжевым

1. Вдовиченков и Дюжев впервые сыграли в одном проекте со времен “Бригады“

Спустя 20 лет после выхода “Бригады” Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев снова играют бандитов. Правда, уже бывших. По сюжету герой Владимира Вдовиченкова (вор Шустрый) выходит из тюрьмы с твердым намерением завязать. Но недавняя судимость и старый друг быстро возвращают Шустрого обратно на кривую дорожку. Он решает вместе с дружками ограбить банк. К денежному хранилищу решено сделать подкоп. Для реализации задачи привлекаются откинувшиеся друзья, среди которых и туповатый Кувалда, которого играет Дмитрий Дюжев. Все вместе для отвода глаз раскручивают ресторан, и он неожиданно становится популярным.

Вдовиченков признался, что ему часто поступают предложения сыграть персонажей из криминального мира. Однако данный проект привлек его внимание хорошим живым юмором, что, по словам актера, встречается редко. Помимо этого, Владимир отметил, что комедия Андреасяна глубже, чем кажется на первый взгляд:

Этот сериал все же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. И мне кажется, зритель хочет таких историй.

Дюжева же привлекла возможность вновь поработать с Андреасяном, с которым актер ранее работал на съемках фильма “Беременный”. Артист признался, что ему нравится то, как режиссер рассказывает интересные и глубокие истории в комедийном жанре.

Вот и в “Ресторане по понятиям” за гэгами и легким юмором стоит история исправления. Сарик дарит надежду на исправление мира и приводит персонажей к настоящим чувствам и желанию жить ради любви, — рассказал Дмитрий.

2. Ностальгическая музыка из 90-х

Музыкальное наполнение комедийного сериала “Ресторан по понятиям” будет близко слушателям радио “Шансон”. В проекте звучит огромное количество музыкальных композиций от Розенбаума до Лепса. В эпизодических ролях появляются Теона Дольникова и Кай Метов. А еще Дмитрий Дюжев, играющий весьма недалекого “преступного элемента” по кличке Кувалда, порадует зрителей своим вокалом и импровизационной песней.

3. Уникальный антураж ресторана

Авторам проекта удалось придумать уникальный антураж ресторана, в котором еду и напитки подают в алюминиевой посуде. Ресторан становится дико популярным благодаря своей простоте и узнаваемости. Барная стойка украшена чайниками и жестяными коробками для круп из советского прошлого. Вместо бокалов висят алюминиевые кружки, а вместо светильников — ведра.

Любители тематических заведений по достоинству оценивают не только фирменные блюда — “салат с глухонемыми морепродуктами “Матросская тишина”” и “стейк с кровью по-бутырски”, но и изобретательное хамство официанта. Шустрый начинает думать, а может ли успешное заведение вернуть любовь всей его жизни, которая, естественно, работает в полиции — Ирку Самсонову? Первые шаги к покорению ее сердца будут весьма неуклюжими.

4. Проект братьев Андреасян

Этот комедийный сериал является продюсерским проектом Сарика и Гевонда Андреасян. Сценарий написал Гайк Асатрян, а режиссером выступил Давид Дадунашвили. К слову, каждый из исполнителей главных ролей в прошлом уже встречался с Сариком в рамках других проектов. Андреасян отметил, что рад работать над сериалом со знакомой командой. Режиссер пообещал, что его новая комедия удивит зрителей:

Я больше чем уверен, что зрителей ждет увлекательное зрелище, смесь из самоиронии, юмора и добра.

История “Ресторана по понятиям” будет рассказана в десяти сериях, каждая из которых длится по 20 минут.

5. Тюремная романтика и патриархальные ценности

Проект привлечет не только поклонников блатной романтики и любителей патриархальных ценностей, но и тех, кто хочет просто расслабиться вечером после работы. Сюжет прост: мужчины честно вкалывают и борются за внимание женщин, а женщины ведут себя так, как мужчины могут только мечтать в обычной жизни. Можно расслабиться, посмеяться над шутками, смешными названиями блюд и порадоваться изменению мира к лучшему в лице героев “Ресторана по понятиям”.