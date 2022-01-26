Рекордный объем: в Москве собрали более миллиона тонн вторсырья в 2021 году

Рост объемов собранного вторсырья говорит о правильной стратегии по решению вопроса с бытовыми отходами, отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

“Она (система. – прим.ред.) уже доказала свою эффективность, получила одобрение и поддержку горожан”, – подчеркнул чиновник.

Программа по раздельному сбору отходов стартовала в январе 2020 года. По словам Бирюкова, на первом этапе было необходимо сделать процесс максимально удобным – была выбрана двухконтейнерная система.

“Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации”, – добавил заммэра.

В Москве оборудовано 22 тысячи контейнерных площадок. Установлено около 60 тысяч брендированных контейнеров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономического развития Владимир Ефимов сообщил о появлении в столице пунктов приема списанной электронной техники. Инвестор займется сбором и переработкой такого оборудования. Для города это первое соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии.

Напомним, что до 20 февраля москвичи могут сдать на утилизацию новогодние деревья в рамках акции “Елочный круговорот”. Уже сейчас на пункты сбора горожане отнесли более 20,1 тысячи хвойных.