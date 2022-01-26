 

Москвичи поддержали проект реконструкции стадиона “Авангард”

26.01.2022, 15:28, Разное
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Спортивный комплекс “Авангард” расположен на шоссе Энтузиастов. Арену построили в 1954 году. В советское время она была популярным местом для прогулок и занятий спортом.

Но на протяжении 68 лет стадион не ремонтировали. В середине “нулевых” вход на арену перекрыли цепями. Предыдущие собственники планировали окончательно закрыть спортивный объект.

Власти Москвы не позволили уничтожить стадион. По просьбе местных жителей правительство города выкупило спорткомплекс в собственность – началась разработка проекта реконструкции.

“Многие объекты стадиона разрушены до основания и восстановлению не подлежат. Однако основные архитектурные доминанты в неоклассическом стиле сохранились и будут бережно реставрированы”, – говорил мэр столицы Сергей Собянин.

На территории спорткомплекса появятся две детские и четыре спортивные площадки, зона воркаута, фитнес-зона для людей старшего возраста. Также оборудуют павильон проката, скейт-парк, полосу препятствий, беговые дорожки и кафе.

Второе рождение ждет и стадион “Москвич” в районе Текстильщики. Как писали “Дни.ру”, реконструкция арены завершится до весны 2022 года. На сегодняшний день большая часть работ завершена. На обновленном стадионе можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике, там оборудуют зал для пресс-конференций, рабочее помещение для журналистов, комментаторские кабины.



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