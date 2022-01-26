Звезда сериала “Школа” Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее

“Вчера я знатно офигела от Саши”, – подписала Тринчер первый снимок. На втором кадре она пригласила посмотреть, как выглядит “апогей ее отношений” с блогером, а на видео показала, как Волошин справил нужду возле нее.

“Зая, ты чего писаешь тут при мне?” – спросила она в кадре.

“Потому что я бы обоссался, если бы сейчас не пришел”, – ответил Волошин.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

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