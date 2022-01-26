 

“Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу”. 25-летняя Синецкая из “ВИА Гры” показала откровенные пляжные фото

26.01.2022, 15:27, Новости дня
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Артистка отметила, что снимки были сделаны во время отдыха на Мальдивах. На первом фото Синецкая позирует спиной к объективу, а на втором изображена в анфас.

“Хорошо”, – подписала она публикацию. 

“Купальник в облипочку лишь оттеняет вашу красоту и наготу, Ульяна”, – написали фолловеры.

“Раньше таких откровенных фото не было”, – отреагировали поклонники.

“Ну ты разрыв сонной артерии, конечно”, – восхитились подписчики.

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Публикация от Ulyana Sinetskaya (@sinetskayaulyana)

Певица также разместила короткое видео, в котором позирует лежа на пляже в мокром купальнике.

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Публикация от Ulyana Sinetskaya (@sinetskayaulyana)

Контекст:

Синецкая с 2018 года является участницей “ВИА Гры”. Девушка принимала участие в российских “Голосе” и “Фабрике звезд”. Alekseev – полуфиналист украинского проекта “Голос країни”. Представлял Беларусь на международном конкурсе “Евровидение 2018”.

Синецкая состоит в отношениях с украинским певцом Alekseev (Никитой Алексеевым). Впервые об их романе артистка заявила в ноябре 2020 года в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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