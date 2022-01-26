В конфликте президента с мэром Чернигова Зеленского поддерживают 8%, Атрошенко – 57% горожан – опрос

По данным соцопроса, 42% черниговцев убеждены, что между Зеленским и Атрошенко существует конфликт, 37% полагают, что его нет.

Инфографика: ratinggroup.ua

В целом жители Чернигова лучше оценивают состояние дел на местном уровне, чем на общегосударственном. Так, только 20% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, 71% – противоположного мнения. Относительно города – 80% считают, что дела в нем движутся в правильном направлении, только 13% – наоборот.

Инфографика: ratinggroup.ua

Также “Рейтинг” выяснил, что более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко.

Социологи опросили с 23 по 24 января 2022 года 1000 жителей Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Способ опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.

Контекст:

29 июля 2021 года в Чернигове состоялся Форум единства, на котором мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР. Мэр Чернигова подчеркнул, что партии объединяются “не против кого-то, а за Украину”.

В ноябре Атрошенко заявил, что обыски в подразделениях Черниговской мэрии и на коммунальных предприятиях города считает политическим давлением в преддверии промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе.

В декабре он отметил, что Офис президента требует от него прекратить сотрудничество с партией УДАР и не участвовать в выборах в ВР в 206-м округе.

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