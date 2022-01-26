Доктор Мясников: Отек или боль в руке может говорить о развитии рака

Известный российский теледоктор Александр Мясников назвал неочевидный признак рака. По его словам, о развитии онкологического заболевания может говорить боль в руке или же отек конечности.

В рамках программы «О самом главном!» на канале «Россия-1» Александр Мясников пояснил случай из своей медицинской практики. Однажды к нему пришла пациентка с аналогичными симптомами. В ходе осмотра доктор заметил на руке тромбоз глубоких вен. Этот признак считается одним из симптомов рака.

В данном случае важно обратиться именно к врачу-терапевту, а не к профильному специалисту. Есть риск, что на проблему никто не обратит внимание, а время будет упущено. К слову, Мясникову удалось спасти пациентку, ее быстро отправили на операционный стол, пишет портал «Политэксперт».