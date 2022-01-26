Москва пытается играть на росте противоречий между Вашингтоном и Киевом

Украинские и американские власти расходятся во мнениях о вероятности «российского вторжения». Киев не видит каких-либо доказательств возможного нападения, Вашингтон, напротив, настаивает на его неминуемости и вывозит дипломатов. Эти растущие разногласия не остаются без внимания Москвы, которая стремится использовать их в своих целях, передаёт CNN.

НИК РОБЕРТСОН, корреспондент CNN: Российские власти, по-видимому, изо всех сил хватаются за растущую напряжённость между украинским руководством и США относительно эвакуации дипломатов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своём канале в Telegram сравнила и показала контраст между заявлением секретаря Совета безопасности и обороны Украины, который фактически сказал, что не существует доказательств неминуемого российского вторжения, и выступлением пресс-секретаря Пентагона, который говорит, что не видит признаков деэскалации со стороны России.

Официальный представитель добавила, что США хотят подорвать мораль украинцев. Более того, по её словам, американским политикам, по сути, плевать на собственных матерей, поэтому не стоит ожидать, что они будут жалеть украинских. РФ пытается использовать в собственных интересах растущую напряжённость, если можно так выразиться.

В то же самое время пресс-секретарь Кремля обвинил США и НАТО в «информационной истерике», распространении дезинформации о многих событиях, которые происходят на Украине. При этом он возложил ответственность на украинское правительство за обострение обстановки на линии соприкосновения пророссийских сепаратистов на востоке Украины, в Донбассе, и ВСУ. По его словам, именно украинская армия наращивает там военное присутствие, угрожая Донбассу. Кремль указывает на это как на усиливающуюся точку напряжённости. Фактически они говорят, что ВСУ виноваты в растущей напряжённости.

Ник Робертсон, CNN, Москва.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.