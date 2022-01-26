Добавят современной изысканности образу: 10 идей стрижки боб для женщин 60+

Женщины старше 60 лет могут выглядеть современно и изысканно со стрижкой боб, которая отличается универсальностью. Скошенный боб, который может иметь длину от короткой до средней с более коротким задом, идеально подходит для естественно редеющих волос. Имея запас средств для укладки, можно каждый день менять свой образ. Более короткие волосы не всегда означают более легкую укладку. Если планируется завязывать хвост, нужно выбрать стрижку с более длинным углом.

Угловатый боб лучше всего подходит для женщин с круглым лицом. При квадратном лице желательно избегать слишком острых углов и стрижки длиной до челюсти.

Остроугольный боб (главное фото)

Остроугольный боб на светлых волосах хорошо сочетается с очками. Добавить текстуру можно с помощью щипцов для завивки, создав волны или пляжные завитки.

Короткий боб

Короткий боб – идеальная стрижка для женщин 60+. Он отлично подходит для дам с овальной формой лица, в то время как круглолицым следует выбрать более длинный боб с более острым углом, чтобы удлинить лицо. С этой стрижкой можно создавать разные образы, и они никогда не будут скучными.

Легкий угловой боб с мягкими слоями

Такой вариант особенно рекомендуется дамам с сединой. Эта стильная стрижка довольно легко укладывается с помощью круглой щетки и спрея для объема. Угол боба добавляет длину стрижке, но при этом не теряется возможность создавать объем сзади.

С легкой челкой на седых волосах

Это отличный универсальный вариант для женщин, которые не закрашивают свою седину. Стрижка великолепно смотрится на естественных волосах. Легкая челка помогает скрыть некоторые мимические морщины, не нарушая форму углового боба.

С челкой

Пожилые дамы, у которых мало времени на укладку, могут сделать акцент на челке с “перьями”. Кроме того, челка с “перьями” делает образ более молодежным.

Угловой боб, не требующий ухода

Чтобы сделать угловой боб, который не требует ухода, надо оставить волосы длиннее спереди и короче сзади. Такая стрижка поможет сделать более четкой линию подбородка. Добавление слоев и градуировка придают волосам подвижности.

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Для кудрявых волос

Угловой боб подходит и для кудрявых волос. Важно обратиться с опытному мастеру, который умеет работать с кудрявыми волосами и знает, как правильно создать правильную форму углового боба и улучшить рисунок естественных завитков.

Многослойный угловой боб

В этой стрижке с челкой есть что-то особенное. Она подойдет для смелых модниц за 60. Этот закругленный боб хорошо сочетается с ярким цветом волос – медным или рыжим. Можно носить гладкие волосы или создать пляжные волны.

Классический боб для густых волос

Классический боб с челкой набок очень хорошо походит женщинам за 60 с густыми волосами. Для укладки достаточно просто высушить волосы феном с помощью круглой щетки и распылить легкий лак.

Молодежный стиль

Женщины, которые хотят выглядеть моложе, могут добавить длинную челку набок. Уложенная набок челка привлекает внимание к глазам и скулам и делает вид более моложавым. Боб укорочен сзади и длиннее спереди. Волосы красиво обрамляют лицо.