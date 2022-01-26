 

Meta создала самый быстрый в мире суперкомпьютер

26.01.2022, 15:04, Новости дня
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Компания Марка Цукерберга Meta объявила о завершении работы над созданием суперкомпьютера. По словам экспертов, он является самым мощным в мире. Разумеется, работа машина основана на искусственном самообучающемся интеллекте.

По словам специалистов, Meta, как один из лидеров глобального ИТ-рынка, не может позволить себе создавать «не самый мощный» в мире компьютер. Однако специалисты компании говорят о том, что машина еще подлежит разгону. Самая большая скорость работы еще должна быть достигнута.

Суперкомпьютер, который в компании назвали AI Research SuperCluster (RSC), строили около двух лет. Разработчики сообщают, что процесс несколько задержала пандемия. В команде создателей супермашины работали несколько сотен специалистов.



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