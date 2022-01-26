Нарочницкая объяснила отставание РФ от стран Запада в «мягкой силе»

«Великая держава не может оставить неохваченным ни один уголок мира с точки зрения популяризации своего национального языка и культуры», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. Ранее глава МИД РФ в ходе выступления в Госдуме указал на недостаточное финансирование для продвижения русского языка и культуры за рубежом.

«Русский язык по-прежнему востребован, особенно в странах ближнего зарубежья. Например, в Казахстане за последние полтора года увеличилось число желающих изучать русский язык. Хотя еще недавно там проводилась политика по постепенному вытеснению русского языка. Оказалось, что образование в казахских школах намного хуже, и школьники сталкиваются с проблемами при поступлении в вузы», – рассказала политолог, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.

«Но речь в данном случае идет не только о странах постсоветского пространства, в которых важно воспитать элиту, лояльную к России. Также важно продвигать изучение русского языка и культуры в других уголках планеты. Все западные страны выделяют колоссальные деньги на наращивание своего идеологического и культурного присутствия в мире, а у нас почему-то это происходит по остаточному принципу», – отметила собеседница.

«Некоторое время назад в политическом дискурсе РФ победила точка зрения о том, что если западная пресса негативно говорит о России, то нечего тратить деньги для того, чтобы проводить какую-то работу по продвижению русской культуры в этих странах. На самом деле, это в корне неправильный подход, потому что пресса на Западе сейчас похода прессу в СССР в период застоя. Они дуют в одну дуду. И западные СМИ совершенно не отражают куда более разнообразного общественного мнения западноевропейских обществ», – отметила она.

«К примеру, во Франции проводится колоссальная работа по популяризации французского языка и культуры. В нашем Институте до пандемии постоянно проводились круглые столы и мероприятия, участие в которых принимали ведущие французские ученые, журналисты, дипломаты, общественные деятели и студенты. Великая держава не может оставить неохваченным ни один уголок мира с точки зрения популяризации своего национального языка и культуры», – поделилась Нарочницкая.

«Причем, нужно поступать по-умному. Матрешки и какие-то блинные вечера в российских организациях и фондах – это все, конечно, хорошо для тех русских, которые там осели или ностальгируют по каким-то своим привычным местам встреч и праздникам, но это не работа с коренным населением и общественным сознанием тех стран, – размышляет политолог. – Здесь нужно продвигать и российские фильмы, и литературу, и многое другое. Для этого даже не нужны большие деньги. Китайский институт Конфуция сделал в каждом высшем учебном заведении на Западе небольшой кабинет, где есть сотрудник, который организовывает просмотр китайских фильмов, круглые столы, конференции, знакомство с элементами китайской культуры».

«На Западе же еще очень мало знают о России. Евроцентричное образование, конечно, оказывает на это влияние. Но не все так, как транслируют западные СМИ. Немало западных историков и ученых, которые не участвуют в поношении России, потому что они понимают менталитет и специфику нашей страны. Так что работы в этом направлении не початый край, и она не приносит быстрых зримых плодов. Это плетение кружева, которое постепенно создает определенные настроения в обществе о другой стране, что уравновешивает негатив», – отметила собеседница.

«Вероятно, у нас не так много профессиональных кадров, способных к такой работе. Для этого нужно знать европейские языки, общаться на них, искренне интересоваться культурой западных стран. Здесь огромный пласт возможностей и методов, и их в любом случае необходимо развивать и задействовать. Это на пользу и России, и другим странам, и миру», – заключила Нарочницкая.

В среду глава МИД Сергей Лавров выступил на правительственном часе в Госдуме и ответил на вопросы депутатов. В числе прочего его спросили о проблемах продвижения русского языка и культуры в мире. «Если брать нас в сравнении с другими странами, которые с энтузиазмом продвигают свои национальные языки, то объемы финансирования далеко не в нашу пользу. Это дело надо исправлять. Будем надеяться на вашу поддержку, в том числе», – сказал министр парламентариям.

Позже Лавров вернулся к этой теме и указал, что сегодня «денег выделяется очень мало на продвижение российской культуры за рубежом». «По сравнению с СССР – это капля в море», – подчеркнул он.

Для сравнения дипломат привел ряд зарубежных организаций, которые, по его мнению, успешно справляются с популяризацией национальной культуры и языка. «Это и Институт имени Гете, и Институт Сервантеса, и (НКО) Альянс Франсез, и Британский совет», – перечислил руководитель внешнеполитического ведомства России.

«У нас специально был создан (в 2010 году) Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, который должен финансировать российские НПО, готовые выходить на международный рынок. Денег очень мало, все это знают, – сказал Лавров. – В ключевых странах бюджеты структур, аналогичных нашему Россотрудничеству или Институту русского языка имени Пушкина, оставляют нас позади на несколько порядков».