Крым обжаловал решение передать скифское золото Украине

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Киеву, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Константинова в соцсетях.

По его словам, в Крыму отнеслись к решению передать коллекцию скифского золота Украине как к «к акту международного разбоя» против крымских музеев и исторического наследия Крыма.

Ранее сообщалось, что Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине.

В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации.