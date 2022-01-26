Рада решила отложить штрафы за отсутствие кассовых аппаратов после протестов

Верховная рада Украины планирует отложить введение штрафов за отсутствие кассовых аппаратов у физических лиц – предпринимателей (ФЛП) до конца 2022 года, сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

«Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившие РРО (регистраторы расчетных операций), при условии, что они установят [их в будущем]», – цитирует ТАСС Стефанчука.

По словам спикера, соответствующий законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее полиция задержала около 100 человек на митинге предпринимателей возле Верховной рады Украины. Сообщалось, что один из участников митинга предпринимателей в Киеве скончался после стычек. Также украинские силовики попытались оттеснить участников митинга предпринимателей подальше от здания Верховной рады Украины в Киеве, это спровоцировало новую волну столкновений с полицией.

Напомним, представители движения по защите прав физических лиц – предпринимателей «SaveФОП» организовали беспорядки и стычки с правоохранителями у здания Верховной рады в Киеве.

Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.