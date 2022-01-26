Дочь султана Брунея вышла замуж: бриллиантовая тиара, праздник длиной в неделю и другие детали

36-летняя дочь султана Брунея, принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж за “красивого иностранца”, как избранника называют местные СМИ. Кроме этой характеристики и имени – Аванг Абдулла Набиль Махмуд Аль-Хашими – о молодом человеке ничего не известно. Свадебные торжества длились неделю – все церемонии и праздничные мероприятия прошли в королевском дворце, самой большой резиденции правящего монарха в мире (его площадь составляет более 200 тысяч квадратных метров). Все началось 16 января с обряда, на котором 75-летний султан Хассанал Болкиах (29-й представитель династии, правящей с XIV века), который по совместительству занимает в стране пост премьер-министра, министра обороны и министра финансов, дал свое благословение на брак.

Религиозная часть церемонии состоялась в прошлый четверг, 20 января, в главной достопримечательности султаната – мечети Омара Али Сайфуддина, после чего был произведен салют из 17 орудий. Кульминацией стали несколько роскошных торжественных приемов в позолоченном зале дворца. Накануне вечером фотографиями с этих пиршеств поделился в Instagram брат невесты, принц Абдул Матин. На одном из торжеств принцесса была в красном национальном наряде, многоярусном головном уборе из золота и золотых украшениях. Жених также был в красном костюме и золотых украшениях, при этом головной убор у него был черный с золотистыми элементами.

На финальной церемонии невеста появилась в белом платье европейского кроя, что не соответствует местным правилам, расшитом золотом, и туфлях с бриллиантами. В руках девушка держала небольшой букет, выполненный из серебра и драгоценных камней, на шее у нее был массивный медальон на цепи, а на голове – фата и бриллиантовая тиара. Последнюю ей одолжила ее мачеха и первая супруга султана Салеха. Жених был в аналогичном белом наряде с военными атрибутами, украшенном бриллиантами и другими камнями.

Принцесса Фадзилла – девятая из 12 детей султана Брунея. Ее мать – стюардесса, с которой султан развелся еще в 90-х годах. Девушка окончила Кингстонский университет в Англии, после чего вернулась на родину. Чем она занималась все эти годы, неизвестно.

На одном из фото со свадьбы невеста и жених позируют с Абдулом Матином, братом Фадзиллы. Сейчас он – самый известный холостяк в стране и звезда соцсетей: на его страницу в Instagram подписано 2,3 миллиона человек, также он появлялся на обложке тайского GQ. Другой известный потомок султана – принц Азим. Он работал в Голливуде продюсером и был известен своими громкими вечеринками, на которых время от времени замечали Мишу Бартон, Мэрайю Кери, Джанет Джексон, Линдси Лохан, Майкла Джексона, Пэрис Хилтон и других знаменитостей. В сети ходили слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Он неожиданно скончался в 2020 году в возрасте 38 лет, а причину его смерти разглашать не стали.

Впрочем, их отец, султан Брунея, не уступает детям в дурной славе. В СМИ его называют “самым богатым монархом в мире”, а, по разным данным, его состояние оценивается в 20-30 миллиардов долларов. Много обсуждают и его политическую деятельность: в 2019-м он ввел смертную казнь через забивание камнями за однополый секс и измены. Но всего через два месяца он приостановил действие закона, после того как Джордж Клуни, Элтон Джон и другие селебрити призвали к бойкоту его отелей по всему миру (среди них – Plaza Athénée в Париже, The Dorchester и 45 Park Lane в Лондоне, Hotel Bel-Air в Лос-Анджелесе и другие).