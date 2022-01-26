 

Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Евгения Медведева и другие устроили благотворительный день на катке в ВДНХ

26.01.2022, 14:44, Разное
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В выходные на утреннем сеансе на катке на ВДНХ посетителей ждал сюрприз – их приветствовали известные артисты и спортсмены. Среди них был художественный руководитель театра МХТ им. Чехова и актер Константин Хабенский, актеры театра и кино Егор Бероев и Ксения Алферова, а также Ольга Сутулова, Андрей Бурковский, Антон Богданов, Виктор Добронравов, фигуристка Евгения Медведева и директор фонда “Вера” Елена Мартьянова.

Так начался восьмой ежегодный Благотворительный день, когда вырученные от продажи билетов и проката коньков средства направляют в благотворительные организации. В этот раз они будут направлены в Фонд Хабенского, фонд помощи хосписам “Вера” и благотворительный фонд поддержки людей с особенностями развития “Я есть!”. В этот день каток посетило около восьми тысяч москвичей и гостей столицы. 

Восемь лет назад мы впервые попробовали сделать благотворительный день на катке: тогда еще никто не верил и не понимал, что помогать можно так легко и весело. Спасибо всем, кто приходил и поддерживал нас все эти годы, спасибо тем, кто пришел впервые! Я рад, что за эти восемь лет повседневная благотворительность вошла в нашу жизнь, и теперь мы знаем, что помогать просто, легко и радостно. Что касается конкретно нашего фонда, благодаря собранным средствам 64 наших подопечных получили реальную помощь – оплату лечения или реабилитации,- обратился Константин Хабенский к собравшимся на катке. 

Константин Хабенский

Я знаю, что есть люди, которые в принципе не катаются на коньках, но один раз в году, именно в этот день, приходят, чтобы помогать вместе с нами. Это очень здорово, – отметила Ксения Алферова, соучредитель фонда “Я есть”.  

Собранные средства помогают Фонду “Я есть!” реализовывать программы системной и регулярной профессиональной помощи людям с особенностями развития в психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах.

Ксения АлфероваВиктор ДобронравовОльга Сутулова

В течение дня посетители катка принимали участие в мастер-классах на льду, актерских тренингах и карнавальных заездах, один из которых возглавила фигуристка Евгения Медведева.

Я решила присоединиться к традиции благотворительного дня, и хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Получайте удовольствие от зимы и помните, что мы все вместе делаем большое прекрасное дело, – сказала гостям Евгения.

Развлечь детей на льду помогали волонтеры, одетые в веселые костюмы зверей. Весь день атмосферу праздника для посетителей создавали актеры Союзмультпарка, светового театра Svetlitsa, уличного театра “Независимая клоунада ДОЖ”, а также благотворительного театрального проекта “Поколение Маугли”. 

Евгения МедведеваАнтон Богданов

 



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