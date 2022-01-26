 

В Москве открыли еще семь пунктов экспресс-тестирования

26.01.2022, 14:44, Разное
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Из-за большого количества желающих пункты экспресс-тестирования на станциях метро и территории транспортно-пересадочных узлов переезжают.

Пройти тестирование теперь можно в центрах госуслуг районов Головинский, Донской и Черемушки, а также в торговых центрах “Тишинка”, “Пятая Авеню”, “Атриум” и “Универмаг “Московский”.

Рекомендуется заполнять онлайн-заявку, чтобы сэкономить время. Это можно сделать на сайте emias.info и в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО”.

Заполнить заявку можно за две минуты. Нужно указать ФИО, данные удостоверяющего личность документа, номер полиса ОМС или СНИЛС, а также дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания.

После заполнения заявки сформируется ее QR-код. Его нужно предъявить в любом из центров тестирования. После заполнения заявки можно сдать тест в течение двух дней, не считая дня ее подачи.

Также в Москве сокращен карантин для контактировавших с больными ковидом с двух недель до семи дней. Правила вступают в силу с 26 января.

Новые нормы распространяются также на тех, кто получил предписание Роспотребнадзора до даты вступления постановления в силу. Карантин в любом случае истекает через семь дней с момента выдачи, независимо от указанной в документе даты.



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