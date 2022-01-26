 

Премьер Хорватии извинился перед украинцами за слова президента об Украине, которой “не место в НАТО”

26.01.2022, 14:42, Новости дня
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“Учитывая, что наших солдат нет, а контингент, дислоцированный в Польше, вернулся, я не знаю, каких солдат думает вывести президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства я извиняюсь перед украинцами за такие туманности”, – говорится в сообщении.

Он также добавил, что политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины.

“Это наша основная позиция, и вкладом является хорватский опыт мирной реинтеграции, и мы можем предложить его как модель решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины”, – сообщило правительство.

Politika Hrvatske je deeskalacija napetosti, sprje * avanje sukoba i podrška cjelovitosti Ukrajine. To je naša temeljna pozicija, a doprinos je iskustvo Hrvatske iz mirne reinegracije i to mo * emo ponuditi kao model rješenja i reintegracije okupiranih podru * ja Ukrajine.

— Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Контекст:

25 января Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации напряжения на границе Украины его страна максимально дистанцируется от этих событий. Он также назвал Революцию достоинства “недемократическим переворотом”.

На это заявление отреагировало Министерство иностранных дел Украины. В МИД вызвали посла Хорватии Аницу Джамич и заявили ей о “категорическом несогласии” со словами Милановича.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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