 

“Наш край”: Вместо распила средств на “Большом строительстве” правительство должно поддержать беднейших украинцев

26.01.2022, 14:42, Новости дня
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“Цены на продукты питания растут почти в 1,5 раза быстрее, чем правительство индексирует минимальную пенсию. Так было в 2021 году, да, к сожалению, будет и в 2022-м, если власть не изменит свою социально-экономическую политику. Так, в 2021 году минимальная пенсия была проиндексирована на 9,3%, а цены на продукты питания выросли почти в полтора раза больше – на 13,3%. На 2022 г. индексация минимальной пенсии запланирована на 8,2%. При этом фактическая инфляция, по разным оценкам, снова будет двузначной”, – отметил политик.

Он напомнил, что за прошлый год размер средней пенсии повысился с 3507 до 3991 грн, но на том же уровне осталось количество пенсионеров, которые получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Минсоцполитики. Таких пенсионеров в стране по-прежнему 9 млн. 

“На регулярные денежные доплаты в 1 тыс. грн раз в два или в три месяца гражданам, пенсия которых ниже прожиточного минимума, требуется дополнительно 40–50 млрд грн бюджетных средств. Перераспределение части средств из дорогих инфраструктурных проектов в поддержку беднейших украинцев в условиях кризиса позволило бы им хоть как-то пережить стремительное повышение цен на продукты питания”, – считает Мазурчак.

В партии “Наш край” перечислили действия, которых они требуют от правительства для поддержки наиболее уязвимых слоев населения:

“Увеличить прожиточный минимум до фактического (с нынешних 2393 грн до 4419 грн); внедрить нулевую ставку НДС на социальные продукты питания, как это сделали в соседней Польше; внедрить регулярные денежные доплаты (по 1000 грн раз в 2-3 месяца) пенсионерам с пенсией ниже прожиточного уровня; срочно (а не на май-июнь 2022 года, как сейчас планирует правительство) ввести оффлайн механизм для получения “Вовиной тысячи” для людей, не имеющих смартфонов, – в основном, это пенсионеры”, – указано в публикации на сайте политической силы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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