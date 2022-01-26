 

Вдова Градского рассказала о “войне” за наследство артиста

26.01.2022, 14:38, Разное
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Вдова покойного российского певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко впервые за долгое время прервала молчание. Модель и актриса в своем обращении затронула вопросы наследства, оставленного композитором.
Сейчас для Марины Коташенко главное сохранить светлую память об Александре Градском. В семье большая трагедия, все родственники очень переживают. Кончина артиста является потерей для всей страны и в целом для мировой культуры. Кроме этого, отца потеряли четверо детей, сама же Коташенко потеряла супруга, учителя, друга и защитника.

Не успела Коташенко оправиться после похорон Градского, как на нее было совершено вооруженное нападение. Для вдовы артиста важно обеспечить жизнь и здоровье своим детям. Во всем остальном разберется следствие. В детали расследования Коташенко пока вдаваться не может, поскольку обещала правоохранителям не разглашать информацию.

У всех близких Градского вызывает горечь и досаду по поводу того, что имя мэтра звучит в различных скандальных хрониках. Вопросы наследства сейчас решаются в правовом порядке. Никто из претендентов не будет обижен.

Коташенко призвала быть благодарными Александру Борисовичу за его творчество и быть добрее, прежде всего, друг к другу. Каждый в жизни проходит свои испытания, и это нужно делать достойно, пишет портал «Политэксперт».



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