Forbes: российские миллиардеры за месяц потеряли $28 млрд

…из-за напряженности вокруг Украины.

Совокупное состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 года сократилось на $27,9 млрд из-за ситуации вокруг Украины, подсчитал Forbes.

Падение фондовых индексов на фоне напряженности отразилось на состоянии богатейших бизнесменов России. По данным Forbes, за месяц состояние сократилось у 76 из 104 миллиардеров, и десять из них потеряли больше миллиарда долларов.

Наибольшие потери у основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. Его состояние сократилось на $2,1 млрд (до $25,5 млрд). На втором месте — член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние которого снизилось на $1,9 млрд (до $22,8 млрд).

Далее в этом списке Forbes идут:

Сенатор Сулейман Керимов, чья семья контролирует «Полюс» (минус $1,8 млрд, сейчас состояние $13,1 млрд);

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($-1,7 млрд, $24,5 млрд);

Основатель Arrival Денис Свердлов ($-1,6 млрд, $1,9 млрд);

Владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($-1,5 млрд, $23,9 млрд);

Основатель TCS Group Олег Тиньков ($-1,43 млрд, $5,4 млрд);

Глава ММК Виктор Рашников ($-1,3 млрд, $11,3 млрд);

Совладелец LetterOne и «Альфа Групп» Михаил Фридман ($-1,12 млрд, $13,9 млрд);

Глава и основной владелец «Норильского Никеля» Владимир Потанин ($-1,1 млрд, $25,5 млрд).

В относительном выражении больше других сократилось состояние основателя Arrival Дениса Свердлова, котировки производителя электромобилей рухнули на 46%. На втором месте в этом списке основатель «Яндекса» Аркадий Волож (состояние сократилось на 26%, минус $600 млн, до $1,7 млрд). Замыкает тройку основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который, согласно подсчетам Forbes, он потерял 21% своего состояния.

Курс доллара на Мосбирже превышал отметку в 79 рублей. Для американской валюты это максимум с ноября 2020 года. Курс евро превышал отметку в 89 рублей. Снижается индекс Мосбржи, теряют в стоимости и акции крупных российских компаний.

Главной причиной происходящего, по мнению аналитиков, могут быть ситуация вокруг Украины и геополитические изменения. Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России». Также НАТО объявило об увеличении своего присутствия на территории Восточной Европы.

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