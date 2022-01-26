Вишневский скептически отнесся к созданию нового комитета Смольного по уборке Петербурга

Депутат Законодательного Собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал чиновников Смольного за их неспособность наладить качественную уборку города. При этом идея городского правительства создать отдельное ведомство для наведения порядка в мегаполисе ему кажется бессмысленной. Парламентарий рассказал, что сделал запрос по этой проблеме в адрес комблага и получил ответ.

«Эксперимент по передаче уборки узких тротуаров в центре города от снега и наледи от Комитета по благоустройству жилищным службам не удался: “опыт показал неэффективность такой меры”, потому что “дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время, при этом ручная уборка носит продолжительный характер, что не позволяет обеспечить нормативное состояние тротуаров в требуемые сроки», — рассказал парламентарий.

Из-за системной несогласованности взаимодействия коммунальных и дорожных служб в команде губернатора Петербурга Александра Беглова решили, что теперь снег и лед в мегаполисе будут убирать работники жилищных служб. Но это проблему не решило.

Причиной провала «инновации» стала тотальная недофинансированность коммунальной сферы Северной столицы: в комблага сообщили, что коммунальные службы финансировались всего лишь на 73% от нормы в 2020 году, и на 70% – в 2021 году. Вызывает вопросы у Вишневского и инициатива Смольного по созданию новой структуры для обслуживания и содержания автодорог на основе Государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» (ГУДП).

«И те, и другие организации – государственные. При этом сообщается, что недостаточное финансирование дорожных предприятий не позволяет увеличить количество работников до необходимого уровня. Ну и что изменится с созданием ГБУ на основе ГУДП? Откуда-то появится финансирование? И что мешало обеспечить его раньше?» — удивляется депутат.

После фиаско со снегоуборкой в нынешнем зимнем сезоне губернатор Александр Беглов публично критиковал профильные службы Северной столицы за этот провал. В качестве причины градоначальник назвал то, что за результат отвечает не одно ведомство, а целый ряд структур и организаций по принципу «лоскутного одеяла».

Однако петербуржцы понимают, что таким образом в Смольном пытаются переложить свою ответственность за недоработки на плечи профильных служб. А обещания губернатора реформировать в будущем жилищно-коммунальные структуры Петербурга выглядят популистскими.