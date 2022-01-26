Полиция задержала устроивших стрельбу в квартире в Новосибирске

Полицейские задержали двух мужчин, устроивших стрельбу в квартире на левобережье Новосибирска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В отдел полиции УМВД РФ по Новосибирску поступило сообщение о стрельбе в квартире жилого дома по улице микрорайон Горский. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, руководство МВД РФ по городу Новосибирску, а также сотрудники Росгвардии. Дворовая территория была оцеплена, квартира, где производились выстрелы, установлена. В ходе переговоров, проведенных руководством управления, стрелявшие добровольно открыли дверь и были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии», – рассказали ТАСС в МВД.

Уточняется, что пострадавших нет. Полицейские обнаружили в квартире семь единиц оружия и три пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Стрелявших, находившихся в состоянии наркотического опьянения, доставили в отдел полиции.

Ранее в одном из нижневартовских ночных клубов произошла драка со стрельбой и поножовщиной, один человек получил тяжелые ранения.