 

В Нур-Султане решили отменить «оранжевый» уровень террористической опасности

26.01.2022, 14:08, Новости дня
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Высокий «оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Нур-Султане с четверга, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«Согласно принятому решению, на территории города с 00.00 часов 27 января (21.00 мск 26 января) отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности», – приводит РИА «Новости» сообщение штаба.

Отмечается, что подразделения силовых структур будут работать в штатном режиме. Высокий «оранжевый» уровень был введен в казахстанской столице 13 января.

В среду в одном из районов Алма-Аты Режим ввели режим антитеррористической операции: задержаны пять участников нападений на госорганы.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.



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