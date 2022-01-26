Мнение: Силовики-разбойники

Почему суд проявил гуманность к налетчикам из ФСБ, Налоговой службы и Следственного комитета и дал им сроки по нижнему порогу санкций?

В минувший понедельник, 24 января, судья Московского гарнизонного военного суда Алексей Драпенко огласил приговор по громкому уголовному делу о дерзком ограблении, совершенном на юго-западе Москвы 10 июня 2019 года.

Это был тоже понедельник. Около часа дня к дому № 16а на улице Ивана Бабушкина, где снимал офис предприниматель Борис Караматов, подъехали черные минивэны Mercedes V250 Bluetec и Mercedes GLK 220 CDI, из которых выскочили налетчики в камуфлированной одежде, вооруженные похожими на боевые гладкоствольными самозарядными травматическими пистолетами Grand Power T12-F и MP-353.

Преступники стремительно разделились на две группы, одна из которых подбежала к припаркованному бронированному Volkswagen Transporter и с криком «Всем оставаться на своих местах! Работает ФСБ!» на глазах у охранника и водителя выхватила из автомобиля сумки с деньгами. Вторая группа налетчиков вбежала на второй этаж здания и, опять же громогласно объявив об «операции ФСБ», похитила из офиса Караматова еще несколько сумок. Всего в этих сумках было 136,5 млн рублей.

….Преступление было раскрыто по горячим следам.

Налетчиками оказались офицеры управления «К» ФСБ России, бойцы спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел» и примкнувшие к ним сотрудник налоговой полиции и помощник следователя СКР.

Расследование и суд растянулись на 2,5 года.

…5 июля 2019 года ФСБ распространила официальное сообщение о задержании своих кадровых сотрудников, подозреваемых в ограблении.

24 января 2022 года Московский гарнизонный суд лишил офицеров и прапорщиков ФСБ воинских званий и признал их виновными в разбое «организованной группой в особо крупном размере с угрозой применения насилия к потерпевшему» (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Владимир Урусов, Артур Власов и Дмитрий Казанцев. Фото: РИА Новости

Экс-сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Экс-сотрудник управления «К» Александр Карелин — к 8 годам.

Экс-боец управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ Роман Оболенский — к 9 годам.

Экс-боец «Альфы» Хетаг Маргиев — к 8,5 года.

Экс-боец управления «Альфа» Владимир Урусов — к 8 годам.

Экс-боец управления «Вымпел» ЦСН ФСБ Дмитрий Капышкин — к 9 годам.

Экс-сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чивкин — к 8 годам.

Экс-помощник следователя транспортного СК Дмитрий Казанцев — к 9,5 года.

Надо сказать, что пункты «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») предусматривают наказание от 8 до 15 лет колонии. И приговор, вынесенный участникам ограбления, выглядит хоть и справедливым, но не чрезмерно суровым.

Почему суд проявил гуманность к «разбойникам из ФСБ», ограничившись сроками, близкими к нижнему пределу санкций по части 4 статьи 162 УК? Попробуем разобраться.

11 июля, вскоре после операции по задержанию налетчиков, ТАСС сообщил имена фигурантов уголовного дела, подчеркнув, что в деле — один-единственный эпизод. Тогда же просочилась информация со ссылкой на «источники в следствии», что похищенные деньги якобы принадлежали китайским предпринимателям, работающим в торговом центре «Москва».

В июле 2019 года эта версия показалась мне неправдоподобной. И вот почему.

Китайские предприниматели, работающие что в «Москве», что на других рынках столицы, живут очень замкнуто и место работы практически не покидают. У них нет необходимости в конвертации выручки. Еще в марте 2019 года «Новая» рассказала о китайском «расчетном центре» с ежедневным оборотом в несколько десятков миллионов долларов, работавшем в гостинице «Дружба» при столичном рынке «Москва» и осуществлявшем конвертацию рублевой выручки китайских предпринимателей в криптовалюту.

Практически каждый вечер к «расчетному центру» в «Дружбе» подъезжали микроавтобус и несколько джипов охраны. В микроавтобус загружались деньги, и кортеж направлялся в «Москва-сити», где в одном из небоскребов обосновались продавцы криптовалюты (подробности в «Новой» № 27 от 13 марта 2019).

Летом 2019 года мне казалось, что в этой хорошо отлаженной системе аккумуляции рублей, «инкассации» денег в «Москва-сити» и последующей покупки криптовалюты просто нет места для других «игроков». Но должен признать, я был неправ.

Еще 11 марта 2019 года сотрудники Росгвардии оцепили столичные рынки «Москва» и «Садовод». Затем внутрь зашли оперативники ФСБ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД для «оперативно-профилактических мероприятий». Позже МВД распространило официальный пресс-релиз о том, что на московских рынках был проведен «комплекс мероприятий, направленный на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства», в ходе которых задержано несколько десятков человек, составлено 19 протоколов о нарушении миграционного закона, а среди задержанных оказался иностранец, который, по данным МВД, уклонялся от военной службы в своей стране и находился в розыске.

Однако было понятно, что основная цель «профилактических мероприятий» — вовсе не проверка соблюдения требований миграционного законодательства. Проверяющие, скорее, хотели пощекотать нервы «расчетному центру».

Буквально через несколько недель рынки «Москва» и «Садовод» восстановили привычный уклад жизни, китайские расчетные центры продолжили работать, как прежде. Но перемены все-таки произошли. И выразилось это в том, что «инкассаторы», вывозившие деньги с рынков в «Москва-сити», увеличили расценки за свою работу. Сразу в два раза. «Расчетные центры» переложили возросшие накладные расходы на работающих на рынке предпринимателей. И вполне естественно, что те начали искать альтернативные, менее затратные варианты конвертации выручки. Вот тогда-то, как я теперь понимаю, и пробил «звездный час» посредников, одним из которых вполне мог быть и ограбленный «разбойниками из ФСБ» Александр Юмаранов.

Но версия о том, что потерпевший по уголовному деду об ограблении оперировал деньгами предпринимателей рынка «Москва», похоже, не устроила следствие: такое расследование было бы чересчур муторно. В деле появились бы другие потерпевшие и десятки новых свидетелей. Мог бы проклюнуться и состав 210-й статьи УК РФ: «Организация преступного сообщества и участие в нем», — а это уже от 12 до 25 лет. А сроки расследования уже поджимали. В итоге и следствие, и суд вполне устроила версия, согласно которой Юмаранов одолжил деньги у знакомой пенсионерки, которая осенью 2018 года продала квартиру на Кутузовском проспекте…

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В общем жалко мне бабушку. Была у нее просторная квартира на Кутузовском, которую она продала, а деньги дала в долг Юмаранову. Но Юмаранова ограбили разбойники из ФСБ. Интересно, почему следствие не привлекло в качестве потерпевшей эту бабушку? Деньги-то были бабушкины!

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