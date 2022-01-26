 

Грядки в городах: России предсказали бум вертикального фермерства

26.01.2022, 13:59, Разное
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Вместо теплиц

Вертикальное земледелие позволяет произвести как можно больше продукции на одном квадратном месте участка и решить несколько насущных проблем сельскохозяйственной отрасли.

“Технология представляет собой систему вертикальных слоев с высаженными растениями, заключенную в ангары, в которых поддерживается идеальный климат для выращиваемых культур”, – пояснил Давыдов.

Он перечислил ряд неоспоримых преимуществ вертикального земледелия. В отличие от классических теплиц, инновационная система не требует больших территорий – ее можно разместить прямо в городе. Благодаря этому на одном квадратном метре можно выращивать в 15-20 раз больше растений.

Кроме того, вертикальное земледелие потребляет в 20-25 раз меньше воды, оно не зависит от климата и свойств почвы. По сравнению с теплицами может давать урожайность до 16 раз больше и позволяет снизить потребление энергии.

Еще одно неоспоримое преимущество – уменьшение затрат на рабочую силу. Также Давыдов отметил, что вертикальные фермы не нуждаются в обработке пестицидами и исключают сезонность: персонал может работать круглый год, а клиенты – наслаждаться выращенными овощами, фруктами и травами.

“Вертикальные фермы (или, как их еще называют, сити-фермы) имеют множество неоспоримых преимуществ, которые позволяют считать их технологией будущего и прогнозировать их стремительный рост”, – убежден автор проекта.

Зарубежный опыт

В своем проекте “20 идей” Давыдов регулярно обращается к самым успешным зарубежным примерам. Он убежден, что этот опыт можно и нужно использовать в России.

Давыдов отметил, что вертикальное земледелие успешно используется в США, Сингапуре, Японии. Так, Mirai Corp из Страны восходящего солнца является одной из крупнейших вертикальных ферм в мире. Она требует на 98% меньше воды по сравнению с традиционным методом, а продуктивность в 50-100 раз выше.

Также автор привел в пример американскую Aerofarms. Технологии позволяют собирать урожай до 26 раз в год, а объем производства с одного квадратного метра в 390 раз больше, чем при традиционном способе выращивания.

Одно из основных преимуществ вертикальных ферм Давыдов видит в улучшении качества продукции. Размещение таких производств в городах значительно сокращает время между сбором урожая и доставкой продукции потребителям.

“В отличие от существующего промышленного растениеводства, где урожай зачастую срывается недозрелым и дозревает уже в процессе поставки, включая использование химических реагентов, продукция вертикальных ферм может поставляться до массового потребителя на пике естественной спелости. Таким образом, значительно улучшится вкус и полезность растительной пищи, и снизится количество портящихся выбрасываемых продуктов”, – пояснил инициатор проекта “20 идей”.

Что делать?

В нашей стране вертикальное земледелие еще не применяется массово. Одна из причин – дороговизна оборудования.

Однако на рынок уже выходят стартапы, занимающиеся строительством, обустройством, обслуживанием и поставкой программного оборудования для таких систем. Давыдов предложил установить максимальные налоговые льготы для таких компаний.

Он убежден, что налоговые преференции помогут таким предприятиям стремительно развиваться на российском и зарубежных рынках. Это вызовет всплеск интереса к вертикальным фермам у предпринимателей – технология станет массовой.

“Таким образом, сельское хозяйство в России сможет совершить настоящий прорыв”, – уверен Давыдов.

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Каждая из инициатив проекта “20 идей” направлена на достижение конкретных целей и задач. Автор надеется, что государство обратит внимание на его предложения и поддержит их на законодательном уровне.



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