 

Врачи перечислили особенности заражения омикрон-штаммом ковида у детей

26.01.2022, 13:58, Разное
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Омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19 у детей имеет несколько характерных симптомов. О них рассказалзаместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам Горелова, новый вариант вируса зачастую поражает бронхи юных пациентов, вызывая бронхиолит, при котором необходимо обратиться к врачу. Кроме того, у каждого третьего ребенка с “омикроном” в возрасте от двух до пяти лет наблюдается диарея, сообщает “Радио 1”.



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