 

“Бог ему судья”. Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности

26.01.2022, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как ты потеряла девственность?” – спросил у Ефросининой автор проекта, маркетолог Андрей Федорив.

“Он был конченым мудаком. Я не хочу его даже вспоминать. Бог ему судья”, – заявила она.

В декабре 2021 года, обсуждая потерю девственности вместе со своей соведущей, певицей Олей Поляковой в эфире нового выпуска YouTube-шоу “Взрослые девочки”, Ефросинина призналась, что ее “первый секс был ужасным”.

“Я очень хотела избавиться от этой девственности к чертовой матери, и вот я избавилась, и зря, кстати”, – заявила она тогда.

ВИДЕОВидео: FEDORIV VLOG / YouTube
Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы “Экзамен”, “Вопрос – ответ”, “Взрослые девочки”, “О них все говорят”.

Ефросинина замужем. Ее муж – украинский бизнесмен Тимур Хромаев. Пара воспитывает двух детей: дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Онищенко рекомендовал не ездить в Турцию после открытия границ

22.07 / Предполагаемая убийца 90-летней преподавательницы ВГИК задержана в Москве

17.10 / Сербия получила новую партию «Спутник V»

24.08 / Можно ли оправдывать снос памятников?

20.09 / Euronews – Австралия отвергла обвинения Парижа о «неожиданном» отказе от французских подлодок

03.11 / Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti отказался сдавать кровь

02.01 / “Возможно все”. Кузин оценил вероятность введения локдауна в Украине

11.12 / “Фермера” из Ташкента в одежде с российским триколором и орлом не пустили в Украину

01.03 / Аваков анонсировал появление новых “пленок Медведчука – Суркова”

22.06 / В Индии предупредили о новейшем штамме коронавируса “Дельта плюс”. Он отличается еще большей скоростью распространения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика