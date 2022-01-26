 

Крупные города США захлестнула волна угонов автомобилей

26.01.2022, 13:48, Новости дня
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В 2021 году в ряде американских городов резко выросло число случаев угона автомобилей, пишет NBC News. К примеру, в Нью-Йорке за последний год число таких инцидентов возросло на 55%, а в Филадельфии — на 85%. Полиция отмечает, что злоумышленники преимущественно действуют на заправках и плохо освещённых улицах.

Это видео с нательной камеры одного из полицейских Нью-Йорка демонстрирует наглый угон автомобиля средь бела дня в районе Манхэттена. Подозреваемый врезается в припаркованные машины, в то время как полиция пытается его задержать. В ходе другого инцидента, случившегося несколько недель назад, за угон машины был арестован 14-летний подозреваемый.

За последний год количество подобных преступлений в Нью-Йорке увеличилось на 55 процентов. Также в 2021 году в Филадельфии число угонов выросло на 85 процентов. Недавно там среди бела дня угнали машину члена конгресса. В этом году в городе уже сообщили о более чем 100 угонах автомобилей.

ДАНИЭЛА АУТЛО, комиссар полиции Филадельфии: Угонщики автомобилей используют технику «ударь и беги». В её рамках злоумышленники провоцируют угон, задевая своим автомобилем автомобиль жертвы.

Ранее в этом месяце в Вашингтоне жертвой угона стал один из кандидатов в местный совет.

НЭЙТ ФЛЕМИНГ, жертва угона: Как только я вышел из машины, в моё лицо тут же направили пистолет.

В 2021 году в Миннеаполисе зафиксировали 655 угонов автомобилей, а в Кливленде — 433. В канун Нового года один из таких инцидентов унёс жизнь полицейского Шейна Бартека.

Полиция подчёркивает, что граждане должны знать основные места угона автомобилей: это проезды к жилым домам, бензозаправки, места рядом с банкоматами и плохо освещённые улицы. Основной совет полиции — следить за тем, что происходит вокруг, а как только садитесь в машину — заводите двигатель и трогайтесь с места.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.



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