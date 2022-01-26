Марина Градская вынуждена заявить – Личное мнение

Для меня очевидно: всё, что говорят о человеке при жизни, не имеет ни малейшего отношения к правде о нём. Правда всплывает, когда человек умирает.

Точно так же и с фразой, в которой присутствует «но» — всё, что до неё, является общими словами. Зато после — можно и нужно слушать.



Фото: Соцсети

«У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского – огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника».

Вдова Коташенко выступила вчера с заявлением, подписавшись под ним фамилией Градская.

Коташенко выдвинула три тезиса: с наследством никого не обидят, все скорбят, не полоскайте имя великого исполнителя.

Кто там считал Мариночку глупенькой? Да нифига она не глупая. Градская она — подписалась так.

Сейчас очевидно одно — Коташенко стоит вся в белых одеждах. Вдова. Скорбит. Воспитывает детей. Говорит, что в наследство все вступят по закону.

«Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять».

Всё, что сказано в заявлении — ну, так положено говорить. Зато после точки — подпись Градская. Законная жена, определившая, что никто не будет обижен.

После такого заявления любые поползновения будут выглядеть наглостью. Градская делит всё честно, а кто тут недоволен? Значит, склочник.

«У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что имя Александра Борисовича всё чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное бельё – всё это отбрасывает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры».

Рассказывающие про семейные дрязги домработницы, про Киевский вокзал — родственнички, по логике Марины Градской, оскверняют память великого человека.

Это нехорошо.

После заявления мадам Градской все должны быть счастливы предлагаемым порядком наследования — раз. И два — любая нелицеприятная информация из уст родственников автоматически становится грязью, которая отбрасывает тень на почившего исполнителя.

Вот так-то. Молодец Марина Градская?

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