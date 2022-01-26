 

Олега Навального объявили в розыск

26.01.2022, 13:36, Разное
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Олега Навального, брата политика Алексея Навального, объявили в федеральный розыск. Это следует из базы данных МВД.

МВД также объявило в розыск бывшего главу московского штаба Навального Олега Степанова.

Накануне ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условный срок по «санитарному делу» на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления» (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК, п. 7 ст. 397 УПК).

Преображенский районный суд Москвы в августе прошлого года приговорил брата оппозиционера к году условно по «санитарному делу» — уголовному делу по ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), которое возбудили после московской акции протеста 23 января 2021 года.

Помимо Олега Навального, по делу вынесли приговоры сторонникам политика Любови Соболь, Кире Ярмыш, Николаю Ляскину, Олегу Степанову, московским мундепам Дмитрию Барановскому и Люсе Штейн, а также участнице Pussy Riot Марии Алехиной и главе «Альянса врачей»* Анастасии Васильевой.

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Источник: Новая газета



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