 

Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа

26.01.2022, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с руководителями Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился о развитии сотрудничества с этими странами, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что Москва рассчитывает, что в скором времени пройдут заседания соответствующих комиссий.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Названо число сделавших прививку от коронавируса москвичей

29.07 / Глава ФРС заявил о значительном влиянии пандемии на инфляцию в США

18.01 / В Украине упростили COVID-вакцинацию детей от 12 лет

18.11 / Аваков заявил, что Шефир – “один из взрослых” в окружении Зеленского

30.06 / “Безумно красивая”, “То ли кошечка, то ли чертик”. Лидер The Hardkiss Санина оголила живот

01.09 / Крымского татарина Февзиева удерживают в СИЗО Семфирополя в нечеловеческих условиях – омбудсмен

16.07 / Верховная Рада установила в Украине День ответственности человека

26.08 / В РФ вывели на рынок самое мощное в мире ружье для борьбы с беспилотниками

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

23.03 / В РФ создано новое слоистое композитное волокно для 3D-печати

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика