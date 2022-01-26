Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с руководителями Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился о развитии сотрудничества с этими странами, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что Москва рассчитывает, что в скором времени пройдут заседания соответствующих комиссий.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам.