Лавров: РФ резко сокращает свои валютные резервы в долларах

Россия начала резко сокращать валютные резервы в долларах, при этом США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к американской валюте, сообщил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

«Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что в сокращении зависимости от доллара активно помогают американцы, «потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Банк РФ с 24 января (с 15.00 по мск) приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за механизма бюджетного правила.