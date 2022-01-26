Вызывает рак: ученые назвали наиболее опасный вид овощей

Консервированные овощи повышают риск возникновения онкологических заболеваний. Так считают ученые из Всемирного фонда исследования рака.

Специалисты пояснили, что овощи консервируют для продления срока их годности к употреблению, сохранив при этом их вкус и пользу. Однако для этого в консервированные продукты добавляют кислоту и соль, которая в большом количестве способна нарушить работу желудка. Кроме того, она может повредить клетки организма, в результате чего повышается риск развития рака, сообщают “Вести Подмосковья”.