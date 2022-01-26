Матвиенко предложила рассмотреть возможность кастрации педофилов в России

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность введения в стране химической кастрации для лиц, осужденных за растление несовершеннолетних. При этом кастрация должна не заменять тюремный срок.

Спикер отметила, что эта практика применяется за рубежом, в связи с чем призвала изучить опыт других стран, передает телеканал “360”.

“В других странах есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части”, – сказала Матвиенко в ходе заседания Совфеда.